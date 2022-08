Pourquoi la fusion de TF1 avec M6 pourrait être empêchée

Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an maintenant, les groupes TF1 et M6 entamaient des discussions concernant une fusion exclusive. L'objectif de cette réunion historique ? La création d'un groupe de médias français d'envergure, animé par une ambition très précise, à savoir proposer « l'offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française ».