Faute de fusion avec M6, TF1 veut se désabonner de Salto

En ce qui concerne TF1, rappelons également que les chaînes gratuites du groupe ne sont plus accessibles aux abonnés Canal+ depuis quelques semaines. Les chaînes TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ont en effet été retirées de l'application début septembre, et Canal+ a récemment été confortée dans son droit de ne pas les rétablir.