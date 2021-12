Fin de la petite sauterie entre amis ? France Télé réfléchit à quitter Salto

Mise à jour de septembre 2021 : presque un an après son lancement en octobre 2020, Salto a sans surprise fait évoluer son catalogue de séries. Il était donc temps d'y refaire un petit tour. Cette sélection s'étoffe et accueille Vikings, Person of Interest, Broadchurch, The Big Bang Theory, Malcolm, Dix pour cent, The Office et The Handmaid's Tale, tandis que Lastman , Beforeigners et Hero Corp ne sont malheureusement plus disponibles.

