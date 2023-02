Voici SIX, le projet de Xavier Niel pour remplacer M6, dévoilé ce mercredi au régulateur

S'érigeant en « derniers Gaulois » de la télévision, Xavier Niel et ses associés (dont Maxime Lombardini, ancien de Bouygues, TPS et TF1, et désormais vice-président du CA du groupe Iliad) ont vanté leurs exploits dans les secteurs des télécoms, des médias et du numérique. « Une chaîne ne peut plus se contenter de viser des cibles commerciales […]. Ce qu'on veut, c'est créer un nouveau grand média généraliste s'adressant à tous, faisant passer le téléspectateur avant tout le reste, avant l'annonceur, et qui n'enferme pas le téléspectateur. »