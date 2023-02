Free fait lourdement condamner Bouygues Telecom en justice pour certaines de ses offres groupées

Free vient de remporter en justice une bataille démarrée il y a plusieurs années, à la fois contre Orange et Bouygues Telecom. Jeudi 9 février, le tribunal de commerce de Paris a rendu son verdict en première instance dans l'affaire opposant Free Mobile à Bouygues Telecom. L'opérateur de Xavier Niel reprochait à son concurrent sa pratique des forfaits subventionnés, ces fameuses offres qui cumulent smartphone (à prix attractifs) et forfait mobile avec engagement. Free dénonçait une concurrence déloyale et réclamait à Bouygues Telecom des centaines de millions d'euros de dommages et intérêts.