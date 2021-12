Bouygues Telecom et SFR déboutés dans l'affaire de l'itinérance Free par Orange

Le micmac à quatre de l'itinérance mobile n'a sans doute symboliquement pas encore pris fin, mais le Conseil d'État vient de mettre tout le monde d'accord, ou presque. La plus haute autorité administrative a rejeté, dans une décision du 15 décembre 2021, les requêtes des sociétés Bouygues Telecom et SFR, qui contestaient que l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ait validé l'avenant au contrat d'itinérance entre Free Mobile et Orange, qui avait prolongé l'itinérance jusqu'au 31 décembre 2022 .