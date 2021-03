Free réclame près d'1,5 milliard d'euros à Orange et Bouygues dans l'affaire des smartphones subventionnés

Free Mobile, qui demandait jusqu'ici 619 millions d'euros à Bouygues Telecom, a revu ses exigences et espère désormais lui soutirer 722 millions d'euros. La filiale du groupe Bouygues a contre-attaqué en accusant son rival d'abus de droit et de dénigrement, et revendique le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1,5 million d'euros.

L'opérateur de Xavier Niel réclame en parallèle 790 millions d'euros à Orange. Iliad n'indique pas comment ces sommes ont été calculées. Selon une source « proche du dossier » citée par l'Express, les montants ne « reposent sur aucune base de calcul sérieuse ».

Pour rappel, cela fait désormais près de 10 ans que Free s'est lancé dans une lutte contre la pratique de subventionnement des smartphones. Celle-ci consiste à attirer les clients avec des smartphones à très bas pris en contrepartie de la souscription à un forfait mobile coûteux assorti d'une période d'engagement, souvent de 24 mois.