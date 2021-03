Free à l'assaut du marché Pro : nouvelle Freebox, sans engagement et rattachable au mobile

En souscrivant à une offre Freebox Pro, vous obtenez dans le même temps un forfait Free Pro 5G, directement inclus, et il ne vous reste alors qu'à l'activer depuis l'espace client, une fois la souscription à l'offre Freebox Pro effectuée. Ce forfait, aussi compatible 4G et 4G+, est doté d'une enveloppe de 150 Go de data à utiliser en France métropolitaine. Il bénéficie des appels illimités vers les mobiles et fixes en métropole, mais aussi vers les USA, le Canada, la Chine et les DOM, et vers les fixes de plus de 100 destinations. À l'étranger, votre forfait vous ouvre l'accès à 25 Go de data depuis plus de 70 destinations.