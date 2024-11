Le premier scénario verrait les chaînes d'information LCI (actuellement 26) et France Info (27) remonter significativement dans la numérotation. Elles pourraient ainsi se rapprocher de BFM TV (15) et CNEWS (16), les leaders de l'info en continu, et former un pôle en occupant à elles quatre les chaînes 15, 16, 17 et 18 de la TNT. Un coup de pouce bienvenu pour LCI et France Info, toujours à la traîne face à la montée en puissance de la chaîne d'info du groupe Canal+.