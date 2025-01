Disney pourrait tenter d'obtenir quelques modifications. En investissant plus dans des productions locales, le géant américain, qui a la particularité de produire ses propres films diffusés au cinéma, souhaiterait réduire le délai pour rendre disponibles ses œuvres sur Disney+. Actuellement, un film sorti en salles en France ne peut arriver que 17 mois plus tard, au mieux, sur Disney+. L'idée serait de réduire cette fenêtre à 9 mois, voire 6 mois, comme Canal+. Pour rappel, Netflix est à 15 mois.

Récemment, Apple s'est engagé à « soutenir encore davantage la production d'œuvres européennes et d'expression originale française », rapporte l'Arcom. Les syndicats de producteurs et distributeurs précisent que l'accord prévoit « une forte priorité accordée aux œuvres d'expression originale française et à la création indépendante ». Apple TV+ n'est toutefois pas concernée par la chronologie des médias, puisque le service ne diffuse que ses propres créations, qui sont exclusives à la plateforme.