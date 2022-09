France Télévisions, TF1 et M6 ne veulent pas que vous voyez "leurs" films sur Netflix

Disney est l'acteur le plus vindicatif aujourd'hui sur la question. Après avoir retiré des salles son prochain « film de Noël » intitulé Avalonia, l'étrange voyage, le studio américain souhaite annuler la sortie de Black Panther: Wakanda Forever, rien de moins que le dernier et très attendu film Marvel Studios.

TF1, M6 et France Télévisions parlent tout simplement d'un « chantage » et indique dans la tribune que Netflix profite aujourd'hui « de ce vent de contestation américain pour faire volte-face et le remettre en cause dans une solidarité de circonstance ».

Les trois groupes rappellent l'importance de la chronologie des médias pour garantir la bonne santé du cinéma français et sa diversité. Ils exhortent les pouvoirs publics à « ne pas céder au diktat interprétatif de ces plates-formes payantes internationales ». Les groupes français demandent notamment à ce que leur fenêtre de diffusion soit respectée, avec l'impossibilité pour les plateformes de diffuser ces films durant cette période. Ainsi, un film Disney devrait par exemple être retiré de Disney+ lorsque M6 en récupère les droits de diffusion.

« Il y va de la survie du cinéma français que les chaînes en clair financent et sont les seules à proposer au public gratuitement : souhaite-t-on que l’accès au cinéma en France soit réservé à des services payants ? », concluent les trois acteurs hexagonaux.

Les discussions sur la chronologie des médias reprendront entre les différents acteurs de l'audiovisuel à partir du 4 octobre prochain pour tenter de trouver un nouveau compromis.