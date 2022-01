Chronologie des médias : Canal+ gagne son combat face aux grandes plateformes

Netflix, qui a franchi le cap des 220 millions d'abonnés dans le monde , est l'autre grand vainqueur de cette chronologie des médias new look. Le service de streaming américain, qui approcherait des 10 millions d'abonnements payants en France, devra attendre 15 mois pour diffuser des films sortis au cinéma. En échange, il devra investir entre 20 et 30 millions d'euros par an dans le cinéma français, et financer plus précisément des films à plus faible budget. La plateforme obtiendra un ticket de diffusion valant 7 mois pour les films tirés du cinéma diffusés sur sa plateforme.