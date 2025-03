« Grâce à cet accord, la chaîne continuera à proposer les plus grands films français et internationaux six mois après leur sortie en salle, renforçant ainsi son positionnement de diffuseur incontournable du septième art » s'est réjoui Canal+ dans un communiqué. Un délai important.

Car au début de l'année, Disney+ avait signé avec les mêmes partenaires de Canal+ un accord, qui lui permettait de diffuser les films sortis neuf mois après leur sortie, contre 17 mois auparavant. Une nouvelle qui avait déplu à Canal+, qui se voyait concurrencée sur son propre terrain. Aujourd'hui, la chaîne cryptée retrouve sa place prééminente.