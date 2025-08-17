Pikimov se positionne comme une alternative gratuite à Adobe After Effects, accessible directement depuis un navigateur web. Lancé en bêta en janvier 2024, cet outil développé par un seul homme rivalise déjà avec les solutions payantes du géant californien.
Ces dernières années, de plus en plus de professionnels en motion design sont à la recherche d'alternatives à After Effects. Malgré les diverses solutions existantes sur le marché, peu parviennent à se faire remarquer. Parmi elles, une réussit malgré tout l'exploit de sortir du lot. Baptisée Pikimov, cette solution basée sur navigateur reprend le modèle économique de Photopea pour proposer de l'animation et de la création graphique animée gratuitement.
- Moteur de rendu 3D avancé
- Intégration étroite avec Creative Cloud
- Interface utilisateur intuitive
- Lancé en bêta en janvier 2024, Pikimov est une alternative gratuite à After Effects, accessible depuis Chrome et Edge.
- Interface proche d’After Effects avec timeline et panneaux réorganisés, intégrant suppression d’arrière‑plan, suivi et animations 2D/3D.
- Gratuit financé par pub et crowdfunding, stockage local sans utilisation des contenus pour entraîner des IA
Pikimov : la meilleure alternative gratuite à After Effects ?
Malgré leur approche commune en matière de modèle économique, Pikimov et Photopea ont opté pour des choix différents en matière d'interface. Si celle de Photopea reproduit quasi intégralement l'interface de Photoshop, le créateur de Pikimov a opté pour une disposition remaniée, mais qui demeure malgré tout suffisamment proche d'After Effects pour ne pas désorienter les utilisateurs habitués au logiciel d'Adobe. La bibliothèque de fichiers occupe le coin supérieur gauche, la timeline s'étend en bas de l'écran, tandis que les panneaux d’effets et de transitions sont légèrement déplacés.
Pikimov intègre des fonctionnalités présentes dans les logiciels payants de motion design : suppression de fond vidéo, suivi de mouvement, génération de sous-titres, et divers effets spéciaux. Il permet également de créer et d’animer des graphiques 2D et 3D, à la manière de Blender pour la 3D, et bénéficie d’une forte réactivité aux retours de sa communauté. En effet, de nombreuses fonctionnalités devraient prochainement faire leur apparition.
D'après nos confrères du site XDA Developers, qui ont pu longuement s'essayer au logiciel, le principal défaut de Pikimov réside finalement dans l’absence de noms ou de tooltips pour certains outils, contrairement à After Effects, ce qui demandera probablement un temps d’adaptation si vous avez passé beaucoup de temps sur le logiciel d'Adobe.
Une alternative gratuite, mais également respectueuse de vos données
Depuis sa bêta lancée en janvier 2024, Pikimov a rapidement évolué pour atteindre sa version actuelle. Contrairement à After Effects, qui nécessite un abonnement pour l’application seule ou pour l’ensemble des logiciels Adobe, Pikimov est entièrement gratuit pour quiconque souhaite l’utiliser. Le financement repose principalement sur la publicité et le financement participatif, permettant ainsi de soutenir le projet, mais l’utilisation demeure parfaitement gratuite.
Le stockage local garantit que tout votre contenu est stocké localement sur votre ordinateur, sans aucune sauvegarde dans les bases de données Pikimov. De plus, aucun de vos contenus ou données n'est utilisé pour entraîner des modèles d'IA. Sachez enfin que Pikimov n’est pas compatible avec les navigateurs Safari et Firefox, limitant fatalement son accessibilité. En revanche, si vous êtes un utilisateur de Chrome ou Microsoft Edge, vous pourrez en profiter depuis un appareil tournant sous Windows, macOS ou Linux.