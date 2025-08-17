Malgré leur approche commune en matière de modèle économique, Pikimov et Photopea ont opté pour des choix différents en matière d'interface. Si celle de Photopea reproduit quasi intégralement l'interface de Photoshop, le créateur de Pikimov a opté pour une disposition remaniée, mais qui demeure malgré tout suffisamment proche d'After Effects pour ne pas désorienter les utilisateurs habitués au logiciel d'Adobe. La bibliothèque de fichiers occupe le coin supérieur gauche, la timeline s'étend en bas de l'écran, tandis que les panneaux d’effets et de transitions sont légèrement déplacés.

Pikimov intègre des fonctionnalités présentes dans les logiciels payants de motion design : suppression de fond vidéo, suivi de mouvement, génération de sous-titres, et divers effets spéciaux. Il permet également de créer et d’animer des graphiques 2D et 3D, à la manière de Blender pour la 3D, et bénéficie d’une forte réactivité aux retours de sa communauté. En effet, de nombreuses fonctionnalités devraient prochainement faire leur apparition.

D'après nos confrères du site XDA Developers, qui ont pu longuement s'essayer au logiciel, le principal défaut de Pikimov réside finalement dans l’absence de noms ou de tooltips pour certains outils, contrairement à After Effects, ce qui demandera probablement un temps d’adaptation si vous avez passé beaucoup de temps sur le logiciel d'Adobe.