Pour bien entamer cette (longue) série d'annonces, Adobe a tout d'abord dévoilé d'importantes améliorations pour son modèle Firefly video, et plus particulièrement concernant sa capacité à reproduire des environnements variés. La plateforme excelle désormais dans la génération de « paysages dynamiques et des panoramas naturels aux environnements urbains » tout en maîtrisant « des mouvements animaux, des phénomènes atmosphériques comme la météo ou les effets de particules, ainsi que de l'animation 2D et 3D ».

L’un des axes majeurs de cette mise à jour réside dans l’ouverture de Firefly à des modèles d’intelligence artificielle partenaires. La section Générer une vidéo embarque à présent Gen-4 de Runway et Veo3 avec audio de Google, également intégrés dans Firefly Boards. D’autres modules sont en approche, à commencer par les upscalers de Topaz et Marey, ainsi que les modèles Ray 2 et Pika 2.2 de Luma AI. Ce maillage permet de choisir l’algorithme le plus adapté à chaque phase de production, depuis le storyboard jusqu’au rendu final.

Trois nouvelles fonctionnalités permettent un contrôle créatif plus poussé. La Composition de référence permet de « transposer la composition originale à votre création », les Préréglages de style offrent des options visuelles comme « l'animation en pâte à modeler, l'animé, l'art linéaire ou encore la 2D », et le Découpage par Image-clé simplifie la création de vidéos adaptées aux formats souhaités.