En plus de l'app mobile Firefly, Adobe a également présenté de nouveaux outils collaboratifs nommés Firefly Boards. Disponibles en bêta publique, ces tableaux d'inspiration disponibles sur le web ont été conçus pour aider les équipes à brainstormer plus efficacement. Ils est notamment possible d'y ajouter ou de générer des images ou des vidéos mais aussi de faire toutes sortes de tests et de modifications. Adobe a connecté ces moodboards à de nombreux « modèles d’Ideogram, Luma AI, Pika et Runway, aux côtés des générateurs d’images et de vidéos d’OpenAI, Google et Black Forest Labs. »