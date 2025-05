Le fil rouge de ces annonces est sans conteste l'intégration poussée de l'IA pour bâtir un environnement de création complet. Figma ne se contente plus de peaufiner son outil de design collaboratif, il cherche à englober l'ensemble du spectre créatif, de la conception web à la génération d'applications, en passant par la production de visuels marketing. Le premier jalon de cette stratégie d'unification est Figma Sites. L'ambition est claire : ne plus se contenter d’être un lieu de conception, mais aussi de production. Concrètement, il s’agit de transformer directement des maquettes Figma en sites web fonctionnels, grâce notamment à l'IA qui pourra générer du code pour des animations sur mesure à partir d'une simple instruction. Figma Sites, actuellement en bêta, promet un lancement de cette fonctionnalité IA « dans les prochaines semaines » et d'un système de gestion de contenu (CMS) « plus tard cette année », se positionnant face à des acteurs comme Framer ou Webflow.