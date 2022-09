Adobe promet que Figma aura toujours une version gratuite

Le 15 septembre dernier, Adobe annonçait vouloir racheter Figma pour 20 milliards de dollars. Destinée aux entreprises afin qu’elles puissent concevoir et designer leurs idées les plus créatives, la plateforme collaborative semble avoir définitivement charmé le géant spécialisé dans les logiciels graphiques. Néanmoins, depuis son annonce, ce rachat suscite quelques craintes et interrogations à l’égard du futur modèle économique de Figma.