Connaissez-vous Figma ? Voila pourquoi Adobe pose 20 milliards pour son acquisition

« Ensemble, Adobe et Figma vont réinventer l'avenir de la créativité et de la productivité, accélérer cette créativité sur le Web, faire progresser la conception de produits et inspirer les communautés mondiales de créateurs, de concepteurs et de développeurs. Nos deux sociétés disposeront d'une opportunité de marché massive avec une croissance rapide et des capacités pour générer une valeur significative pour les clients, les actionnaires et l'industrie. »