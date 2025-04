Les agents IA vont dorénavant faire partie du monde d'Adobe, et d'abord dans son produit le plus connu : Photoshop. Le logiciel de retouche d'image va ainsi se doter d'un nouveau panneau flottant du nom de « Actions », et qui pourra autant effectuer des changements que conseiller l'utilisateur, de manière proactive, sur d'éventuelles retouches.

Cet instrument, présenté par Adobe comme un « agent créatif », analysera en effet automatiquement l'image sur laquelle l'utilisateur travaille, et proposera ensuite des possibilités d'édition, comme par exemple aérer l'arrière-fond en supprimant certaines personnes qui y sont situées. Pour ces opérations, il suffira de valider la suggestion, et l'agent IA s'occupera de l'ensemble de la retouche.