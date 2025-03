Contrairement aux chatbots traditionnels qui se contentent de générer du texte, Manus se présente comme un véritable agent autonome capable d'exécuter des tâches complètes de A à Z. Il peut créer des sites web interactifs, analyser des données boursières ou planifier des itinéraires de voyage, le tout avec une intervention humaine minimale. Cette autonomie repose sur une architecture où plusieurs sous-agents spécialisés collaborent pour décomposer et exécuter efficacement des tâches complexes. Comme nous l'avions observé avec DeepSeek, dont la capacité à tenir tête aux modèles d'OpenAI et de Google avait surpris, les ingénieurs chinois démontrent à nouveau leur maîtrise des technologies d'IA avancées.

Alors qu'OpenAI propose ses outils les plus puissants comme Operator et Deep Research uniquement via un abonnement à 200 dollars par mois, Manus adopte pour l'instant une stratégie différente. L'agent n'est accessible que sur invitation, avec la possibilité de s'inscrire sur une liste d'attente via le site officiel. Cette approche diffère de la stratégie d'OpenAI avec son Operator à 200 dollars par mois et ses « doctorants numériques » qui pourraient être proposés à prix d'or. Toutefois, l'exclusivité a généré un marché secondaire controversé, avec des codes d'invitation qui se négocieraient à des prix exorbitants, parfois jusqu'à 50 000 dollars selon certaines sources, bien que les développeurs aient condamné ces pratiques.