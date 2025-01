Au-delà des défis techniques et sécuritaires, l’impact socio-économique de ces agents sur le monde du travail intrigue. Certains s’inquiètent d’une automatisation à outrance, susceptible de menacer des emplois hautement qualifiés. D’autres estiment au contraire que ces IA créeront de nouveaux métiers liés à leur supervision, leur maintenance et leur perfectionnement.

Quoi qu’il en soit, l’agent d’OpenAI pourrait marquer le début d’une nouvelle ère, où l’ordinateur se met véritablement au service de l’humain pour des tâches toujours plus variées. Et si, demain, nous n’avions plus à jongler entre mille onglets ou logiciels ? Au rythme où évolue l’IA, cette vision futuriste pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

En somme, l’arrivée prochaine de l’agent d’OpenAI sur macOS promet un grand pas vers la démocratisation des agents autonomes et la multiplication de leurs usages au quotidien. Le compte à rebours est lancé, et le monde de la tech retient son souffle pour découvrir comment cette nouvelle génération d’IA pourrait, une fois de plus, bouleverser notre rapport à l’informatique.