La Live camera sera d'abord réservée aux abonnés ChatGPT Plus et Enterprise, avec un déploiement prévu dans les prochaines semaines sur iOS et Android. Une stratégie prudente qui permettra de tester et affiner la technologie avant un déploiement plus large. La fonctionnalité devrait également rejoindre les versions Windows et macOS à terme. On avait d'ailleurs eu le droit à une démo de cette version pour Mac au printemps dernier.