Ce qui est sûr, c'est que cette réunion à huis clos avec le gouvernement américain n'est pas anodine. Elle témoigne de l'importance cruciale de ces développements et de la nécessité d'anticiper leurs impacts sociétaux et économiques. Les régulateurs vont devoir se pencher sérieusement sur la question pour encadrer le déploiement de ces super-agents.

L'IA continue donc sa course effrénée vers toujours plus de puissance et d'autonomie. Si les super-agents d'OpenAI tiennent leurs promesses, ils pourraient bien marquer un tournant majeur dans notre relation au travail et à la technologie. Une chose est sûre : le monde de demain s'annonce passionnant... et potentiellement vertigineux !