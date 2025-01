Bit_Man

Il semble que à ce jour l’ia est été nourrie avec tout ce qui existe depuis que l’homme mémorise ses savoirs et créations, mais voilà pour entraîner d’autres IA avec de nouvelles matières cela devient compliqué au point tel que des données générées par IA sont utilisées pour nourrir l’apprentissage d’autres IA.

Il y a là un problème qui ressemble à de la décohérence, si vous avez utilisez un peu d’IA, il peut arriver que plus on lui pose de questions ( je précise avec un vecteur base de donnée des réponses précédentes) plus il est possible que les réponses soient victime d’hallucinations.

Cet apprentissage d’IA à IA semble prendre cette direction, c’est probablement pour ça que les derniers ( O1, 4o ?) modèles de GPT soient orientés différemment.

Plutôt que de répondre sur un sur-entraînement de relation de poids, ces nouveaux modèles réfléchiraient ( ils doutent …) de leurs poids et prennent plus de temps à répondre. C’est peut-être là le début de l’AGI évoquée par Altman.

Ou un argument commercial pour lever des fonds, on est toujours le con d’un autre, du reste une IA d’une autre IA. Question sur la VRAIE AGI.

Tout va y passer, fonctionnaires, administration, avocats, validateurs de protocoles de recherches, enseignement, médecine, chirurgie, architecture, etc … C’est bien on va avoir du temps libre , du temps payé par ces IA ont l’espère en tout cas .