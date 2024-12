C'est sur cette affirmation que les deux responsables diffèrent tout de même. Si Sam Altman n'avait pas précisé ce qu'il entendait par l'idée de « matériel actuellement disponible », le journaliste de The Verge qui a interviewé Mustafa Suleyman a lui nuancé, en indiquant qu'il s'agissait de hardware produit dans la génération suivante, ou celle juste après. Ce qui pourrait situer l'arrivée de l'IA générale d'ici deux ans.

Or, pour Mustafa Suleyman, il faudrait tout de même être un petit plus patient. Ce dernier tablerait ainsi sur une arrivée de l'IAG grâce à du hardware pouvant se situer entre la seconde et la cinquième génération. « Je ne veux pas dire qu'il est très probable que ce soit dans deux ans, mais je pense [plutôt] que dans les cinq à sept prochaines années, puisque chaque génération prend aujourd'hui entre 18 et 24 mois, [ce sera plus probable] » a-t-il ainsi pronostiqué.