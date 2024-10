Et les dernières déclarations qu'il fait en vidant son bureau n'ont pas de quoi rassurer sur notre avenir. Il a ainsi expliqué que « ni OpenAI ni aucun autre laboratoire d'avant-garde n'est prêt [pour l'intelligence artificielle générale], et le monde n'est pas prêt non plus. »

Il ajoute par ailleurs que c'est la difficulté de travailler sur la sécurisation de l'IA dans le cadre de l'entreprise et de ses contraintes qui l'a poussé à quitter OpenAI. Il pense pouvoir mieux faire pour cette cause en étant indépendant, et à l'extérieur des grandes entreprises du secteur.

En cela, il rejoint la démarche d'Ilya Sutskever, qui, après avoir raté son putsch contre Sam Altman, a finalement pris le large en mai dernier, pour lancer ensuite sa propre entreprise. Baptisé Safe Superintelligence (SSI), elle a pour ambition de créer l'environnement de sécurité nécessaire au développement de l'IA générale.