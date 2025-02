La course aux agents IA spécialisés dans la recherche s'intensifie. Plus d'un mois après les annonces de Google sur Gemini, OpenAI riposte avec Deep Research pour ChatGPT. Cet outil, réservé aux abonnés Pro à 200 euros mensuels, promet de synthétiser des centaines de sources en un temps record. Un positionnement haut de gamme qui interroge face à l'offre plus accessible de ses rivaux.