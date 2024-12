La version 2.0 de Gemini, récemment dévoilée, marque déjà une avancée significative. Elle intègre le traitement multimodal natif, permettant de gérer simultanément texte, images et audio sans conversion intermédiaire. Cette approche directe garantit une compréhension plus fine et nuancée des contenus multimédias.

L'IA de Google trouve déjà des applications concrètes en entreprise. Des géants comme Nokia, Decathlon et Deloitte utilisent déjà les nouvelles solutions basées sur Gemini pour améliorer leur productivité. La version Flash de Gemini 2.0 promet des performances deux fois supérieures à son prédécesseur.