Décidément, Google est pris à partie de tous les côtés. En fin de mois dernier, Microsoft pointait la position antitrust du géant californien sur le marché de la recherche en ligne en détaillant les diverses pratiques de manipulation et de lobbying de la société. Aux États-Unis, le département de la Justice vient de jeter un pavé dans la mare et ne demande pas moins que le démantèlement de la société, notamment via la revente du navigateur Chrome. Sur le Vieux Continent, Qwant et Ecosia ont décidé de s'unir et de mieux s'armer pour se positionner frontalement contre le moteur de recherche américain.