Car les enjeux sont nombreux. Mettre au point un tel système permettra à Ecosia et Qwant de bénéficier d'un « pool de données transparent et sécurisé » pour développer de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), de plus en plus incorporées dans les moteurs de recherche. Or, les fournisseurs comme Google et Microsoft risquent de restreindre l'accès à leur technologie, alors que le domaine de l'IA devient plus compétitif.