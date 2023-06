Octave Klava rachète 100 % de Qwant et Shadow

Les ambitions de l'homme d'affaires sont grandes. Synfonium n'est ainsi qu'une première étape d'une aventure qu'il souhaite européenne, et qui devrait entraîner la collaboration des grands acteurs de la tech du vieux continent pour produire un géant similaire aux GAFAM. Celui-ci devrait comprendre « un moteur de recherche, les services gratuits, la suite collaborative, le social login », soit tout simplement des services qui concurrenceraient la suite Microsoft 365 et Google.

Un rêve de souveraineté européenne pour le moment lointain, quand on sait que Qwant est par exemple dépendant du moteur de recherche Bing de Microsoft pour ses résultats. Octave Klaba en est conscient. « Le chemin est long, complexe et couteux, mais il y a une vraie attente d’avoir cette plateforme dans le Cloud SaaS EU qui respectent nos valeurs et nos lois européennes », explique-t-il. Ce qui ne l'empêchera pas de tenter l'expérience !