L'étonnante reconversion de l'ex-patron de Qwant et "champion de la vie privée"

C'est en 2011 que Leandri commence à se faire un nom. Il cofonde alors Qwant, un moteur de recherche qui se veut souverain et est destiné à concurrencer les géants américains en la matière, Google en tête. Avec une différence de philosophie claire : Leandri met à chaque fois qu'il le peut la défense de la vie privée des utilisateurs en tête de ses priorités. L'homme semble savoir ce qu'il fait, et réussit en tout cas à convaincre les pouvoirs publics : en 11 ans, son entreprise reçoit plus de 50 millions d'euros d'argent public français et européen.