DuckDuckGo... un moteur pas si privé avec les trackers de Microsoft

Dans son fil twitter, le chercheur détaille et expose les mensonges ou demies vérités de DuckDuckGo. Dans la politique de confidentialité des applications mobiles, l’entreprise certifie qu’elle « bloque automatiquement tous les trackers de tierces parties. » Or cela est factuellement faux, motive Edwards en expliquant qu’il existe une passerelle qui autorise certains sites appartenant à Microsoft, comme Bing ou LinkedIn, à récupérer des données personnelles sur les internautes.

Comme nous l’expliquions plus haut, Microsoft et DDG sont partenaires de longue date. On trouve même sur son site un article expliquant que les publicités Microsoft présentes dans les résultats de recherche récupèrent votre adresse IP et partagent votre identifiant agent-utilisateur (lié au navigateur) aux régies publicitaires. Mais la trouvaille de Zach Edwards dépasse largement le cadre prévu par ce qui a été rendu public du partenariat entre les deux entreprises. Il se trouve par ailleurs que les trackers de Workplace.com, un domaine appartenant à Meta (ex-Facebook) ne sont pas bloqués non plus — alors que l’application indique explicitement le contraire.