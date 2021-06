Qwant cherche des financements du côté de Hubble, la branche de capital-risque de Huawei

Qwant, qui accuse 47,2 millions d'euros de pertes pour seulement 16,3 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2018 et 2020, a donc trois ans pour rembourser Huawei, avec un taux d'intérêt de 4,5 %. L'investissement pourrait apporter une véritable bouffée d'oxygène au moteur de recherche.

Et face aux doutes concernant la potentielle entrée de la firme chinoise au capital de Qwant, détenu notamment à auteur de 20 % par un organisme public français, la Caisse des Dépôts, un porte-parole précise : « C'est un investissement via une obligation. Ce n'est pas une entrée dans le capital de Qwant. C'est un moyen pour financer notre expansion, et, surtout, avec un acteur mondial essentiel, qui reconnaît la solidité de notre technologie et la réalité de notre projet ».

De son côté, Huawei, qui propose Qwant en tant que moteur de recherche par défaut en France, en Allemagne et en Italie sur sa gamme de smartphones P40 , pourrait bénéficier de ce nouveau rapprochement pour gagner en crédibilité. De fait, l'enjeu de la protection des données des utilisateurs est primordial pour la firme chinoise, d'autant plus après les nouvelles accusations d'espionnage dont elle fait l'objet, cette fois aux Pays-Bas.