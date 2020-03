Huawei choisit Qwant comme moteur de recherche pour sa gamme P40

Qwant à l'honneur en France, en Allemagne et en Italie

L'opportunité d'accroître sa notoriété

Source : Qwant

C'est un partenariat inédit qui vient d'être officialisé entre Qwant et Huawei. Le moteur de recherche français et européen a annoncé, ce jeudi 26 mars, que les modèles de la gamme Huawei P40, dont vous pouvez avoir un premier aperçu sur Clubic grâce à notre spécialiste Pierre Crochart, seront livrés avec l'application Qwant préinstallée, qui sera aussi le moteur de recherche par défaut de Huawei Search (qui vient remplacer Google Search), sur le navigateur mobile intégré aux appareils.Le Président du Huawei Consumer Group, Richard Yu, a présenté jeudi les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ lors d'une conférence en ligne. Attendus comme des modèles taillés - une fois encore - pour la photographie, les appareils seront orphelins des applications et services Google, ce qui est l'occasion de propulser son App Gallery, son Google Play maison, sur le devant de la scène.Ce sera aussi l'occasion pour Qwant de profiter d'une belle exposition puisqu'il sera désormais le moteur de recherche par défaut en France et le moteur de préférence du navigateur Huawei Search en Allemagne et en Italie de la gamme P40, dont la date de sortie dans l'Hexagone a été fixée au 21 avril 2020 (le lancement mondial, lui, est prévu pour le 7 avril).Le moteur Qwant s'est laissé séduire par la sécurisation apportée à la gamme P40 symbolisée par des niveaux multiples de chiffrement de données utilisateur, poussée par l'intelligence artificielle censée protéger les données les plus sensibles au niveau du processeur Kirin 990, 5G précisons-le.» a commenté Alex Huang, Directeur général de Huawei Consumer BG France.S'il sera intéressant de voir comment le grand public accueillera une gamme « dégooglisée », l'opération est excellente pour Qwant, qui pourrait foncièrement étendre sa notoriété en Europe en tournant sur les appareils de l'une des marques les plus populaires sur le Vieux Continent. «», a réagi le nouveau président-directeur général de Qwant , Jean-Claude Ghinozzi.