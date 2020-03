Tristan Nitot quitte Qwant, après deux ans de collaboration : "Le cœur n'y était plus"

« Le cœur n'y était plus »

Poursuivre dans la voie du numérique éthique

Source : LinkedIn

Une (nouvelle) page se tourne chez Qwant. Au mois de janvier, on avait assisté à la mise en retrait d' Éric Leandri , historique patron du moteur de recherche mais toujours présent comme actionnaire. Jean-Claude Ghinozzi, en charge des activités commerciales et marketing de Qwant depuis l'été 2017, avait pris le flambeau de l'historique Leandri au poste de PDG. Tristan Nitot , qui avait récupéré son poste de Vice-président Advocacy au début du mois de janvier, a finalement annoncé son départ ce mercredi 4 mars.En moins de deux ans, Tristan Nitot, passé par AOL/Netscape puis père de Mozilla Europe, a connu deux postes différents chez Qwant. Arrivé comme VP Advocacy, l'ancien de Cozy était devenu le numéro deux du moteur de recherche respectueux de la vie privée, en étant nommé de façon intérimaire Directeur général le 19 septembre 2019. Avec «», l'ambition était belle. Mais l'année s'est terminée avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros pour Qwant, ce qui poussa peut-être Tristan Nitot à reprendre, en janvier 2020, ses anciennes fonctions de VP Advocacy, qui lui convenaient mieux.Mais voilà que moins de deux mois plus tard, l'heure du départ est annoncée. «», écrit le Francilien dans un post LinkedIn. «».Ne citant que le nouveau PDG Jean-Claude Ghinozzi dans son message de départ, à qui il adresse d'ailleurs ses «», Tristan Nitot retient de son passage «». Le désormais ex-VP Advocacy aura également noué «» chez le moteur de recherche européen.Tristan Nitot profite de la liberté de parole offerte par le réseau social pour en dire plus sur son futur, qui se dessinera lors des prochaines semaines et mois. «». Outre les fondamentaux, l'ancien Président de Mozilla Europe voudrait bien poursuivre l'écriture d'une fiction futuriste liée à la crise climatique, entamée il y a plusieurs années.D'un point de vue plus professionnel, Tristan Nitot ne semble plus vouloir poursuivre dans des start-up privilégiant les levées de fonds, et resterait tenté, si l'on suit ses paroles, par le monde associatif, la possibilité de monter son propre projet, ou bien une nouvelle aventure au sein d'une entreprise, financièrement indépendante cette fois.