La tension est montée d'un cran deux années plus tard, lorsque des messages privés ont révélé que Bill Gates avait misé 500 millions de dollars sur une baisse de l’action de Tesla. Musk a alors réfusé une rencontre autour de projets philanthropiques, et publié un mème moqueur le comparant à un « homme enceint ». Depuis, les piques et moqueries se multiplient sur X.com, entre attaques directes et détournements humoristiques.