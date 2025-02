Vankovic

A mon sens il n’y a aucune commune mesure entre les actes de Gates ou la politique jugée jadis intrusive de Microsoft, et les débordements incessants de personnalités comme Musk ou Trump.

Là, ça dépasse tout, il n’y a aucun garde fou, pas même une once de déontologie politique ou diplomatique.

On entre de plein fouet, même si c’était prévisible, dans une nouvelle ère : l’ingérence politique et sociétale décomplexées, la dé-régularisation des Etats par influence, la déstabilisation démocratique par la désinformation, l’exploitation pure et simple à des fins mercantiles et politiques des comportements individuels et de masse…

On peut continuer la liste et l’allonger à souhait.

Il est regrettable que nos décideurs politiques semblent impuissants face à cette déferlante attendue. Nous n’avons sans doute pas voulu la voir.

Le fatalisme d’une grande part de la société m’exaspère.

« Faut s’adapter, c’est l’évolution, on n’y peut rien,… » and so on.

NON. On peut dire non, ce n’est pas parce qu’une chose peut être faite qu’elle doit l’être.

Nous sommes dans le « laisser faire » libertaire paradoxal. Paradoxal parce que ce « laisser faire » est finalement… liberticide.

Etre épié en permanence n’a rien à voir avec la Liberté.

Un changement de paradigme sociétal est nécessaire, et ça devient urgent. Il est urgent de replacer l’Humain au centre du débat.