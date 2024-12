Thierry Breton, c'est le Commissaire européen qui a été chargé de mettre en place et de faire respecter le fameux Digital Services Act, le règlement européen destiné à réguler les réseaux sociaux. Et c'est à ce titre qu'il a régulièrement eu des passes d'arme avec Elon Musk, homme le plus riche du monde et patron du réseau social X.com, réseau sur lequel il entend faire régner une liberté d'expression la plus grande possible. Et même si Thierry Breton a depuis quitté son poste, il persiste dans sa critique de l'homme d'affaires américain. Comme encore aujourd'hui !