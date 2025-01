Hanandano

Fun fact la transparence de l’algo était une promesse de Musk au moment du rachat. Bien sûr promesse non tenue qui a cohabité avec le fiasco de l’opération de com avec Matt Taibbi, Taibbi qui se prenait pour le nouvel Albert Londres et qui a fini à poil et dont plus personne ne se souvient.

J’étais d’accord avec Musk à l’époque du rachat (même si la question était mal posée, il faudrait parler de loyauté plutôt que de transparence…) et je continue à être d’accord avec lui, contre lui.

Mais bon les gogos sont tombés dans le panneau, c’était suffisant. Et ça montre bien que leur position n’est pas une position de fond, ni de principe, dès que ce n’est plus dans leur intérêt, ils changent d’avis… je veux dire les bretelles volent au vent là