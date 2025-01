max6

Donnez-nous donc la bonne méthode face au quelqu’un qui se croit tout permis et qui ignore les avertissements, bafoue tranquillement nos lois et intervient sans vergogne dans nos affaires internes sous prétexte que « sa liberté d’expression » lui donne le droit de tout faire et de tout dire même si ce n’est pas la vérité.

Vous accepteriez, vous, que votre voisin viennent vous dire ce que vous devez faire chez vous et vous traite de crétin quand vous lui dites de s’occuper de ses affaires ?

Cela m’étonnerais.

Il y aura forcément un moment ou il faudra lui faire comprendre qu’il n’est pas le maître chez nous et que NOS lois prévalent sur NOTRE territoire et si pour cela il faut le foutre dehors et bien on le fera et cela en respectant nos lois.