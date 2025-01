Ccts

Quand on en est à un moment où les entreprises sont assez grosses pour s’opposer aux lois et aux états… on est proche de la fin du capitalisme. Trop d’argent dans les boîtes à ne plus savoir qu’en faire et des états qui ne peuvent plus leur faire payer d’impôt ou de pénalités … plus de concurrence bénéfique pour le consommateur… et du marketing à outrance qui te vends la marque comme étant bonne pour toi jusqu’à ce que ça devienne une religion. Et des marques regroupées en lobby encore plus puissants. Je vous conseille le 2ème film supersize me, très différent du premier avec des infos très intéressantes sur la manipulation des normes et le marketing alimentaire.