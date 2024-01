Forcé par l’UE, Google va faire une place à la concurrence sur Android, Chrome et dans ses résultats de recherche

Sur Android, il deviendra possible, pour tous les appareils vendus à partir du 6 mars prochain (période d’entrée en vigueur du DMA), de choisir son navigateur et son moteur de recherche de préférence, plutôt que de se voir imposer Chrome et Google. Même Chrome sur iOS sera concerné et vous permettra d’opter pour DuckDuckGo, Bing, Ecosia ou d’autres.