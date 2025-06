OpenAI veut changer de forme, et devenir une entreprise plus profitable – ce qui pourrait potentiellement lui permettre d'entrer en Bourse. Mais il y a un écueil à cette mue, qui est la position de son partenaire majeur ces dernières années : Microsoft. Une position si dure qu'OpenAI a tendance à s'énerver, et a même cette semaine déposé une plainte. Pas de quoi pousser Microsoft à faire des efforts.