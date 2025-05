Pour rappel, même si OpenAI n'est pas devenue une entreprise à but lucratif, elle garde une branche commerciale, subordonnée à l'entité à but non lucratif de contrôle. OpenAI veut en faire une entreprise d'intérêt public, ce qui est demandé par les investisseurs, puisqu'il s'agirait du véhicule permettant une entrée en Bourse.

Selon les sources du Financial Times, les discussions se font dans une ambiance « froide ». « Les frictions sont en partie dues au style. OpenAI dit à Microsoft : "Donne-nous de l'argent et des ressources informatiques et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas : sois heureux d'être à nos côtés". Cela conduit naturellement à des tensions » a ainsi témoigné un cadre de Microsoft, qui dénonce « l'arrogance » de la société de Sam Altman. Un écueil insurmontable ?