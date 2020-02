Loi sur les contenus haineux : Qwant appelle à écarter l'obligation de retrait de 24 heures

© Assemblée nationale

Un soutien sur le principe...

...et un appel au retrait de l'obligation pénale de retrait en 24 heures des contenus signalés

Source : Better web

Cela fait près d'un an que la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, déposée par la députée de la majorité Laetitia Avia, effectue la navette parlementaire en s'ajustant d'une assemblée à une autre. Le 21 janvier, les députés ont adopté un amendement proposé par le gouvernement, étendant l'obligation de retrait en 24 heures après un signalement aux contenus à caractère terroriste ou pédopornographique. Parmi les acteurs qui ont décidé de prendre part au débat, on retrouve Qwant, le moteur de recherche européen.Alors que le Sénat doit examiner la proposition en nouvelle lecture ce mercredi 26 février, avant une lecture définitive à l'Assemblée nationale et les travaux en commission, Qwant a précisé sa position sur une réforme qui fait débat et qui inquiète les défenseurs de la liberté d'expression.Dans une note publiée lundi sur le blog Better web, Guillaume Champeau , directeur éthique et affaires juridiques de Qwant, rappelle dans un premier temps que le moteur de recherche soutient, sur le principe, le renforcement de la lutte contre les contenus haineux sur Internet. En parallèle, les équipes de la société française invite à ne pas adopter un dispositif qui seraitet qui aurait des conséquences fâcheuses surImposer aux plateformes et aux moteurs de recherche de retirer en moins de 24 heures après notification tout contenu haineux, à caractère terroriste ou pédopornographique s'avère particulièrement risqué. Si de gros acteurs aux moyens illimités ou presque, comme Facebook ou Google, auront la possibilité matérielle de répondre à cette exigence, les acteurs plus confidentiels ou ne bénéficiant pas des fonds des géants auront manifestement du mal à y répondre.Le caractèredu contenu pourrait en effet donner lieu à des interprétations arbitraires, et inciter ainsi à censurer des contenus qui ne le seraient pas., précise Guillaume Champeau.Pour éviter toute dérive et dans le but d'adopter une position intermédiaire, équilibrée, que beaucoup réclament, Qwant invite ainsi le législateur à renoncer à l'obligation pénale de retrait en 24 heures des contenus., conclut le patron éthique de Qwant.