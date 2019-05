Guillaume Champeau (Qwant) : "Avec Qwant Causes, les dons ne coûtent rien aux utilisateurs"

Qwant était présent au salon VivaTech 2019 (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Interview de Guillaume Champeau, directeur éthique et affaires juridiques chez Qwant

, le moteur de recherche générique - et français - qui ne collecte pas vos données personnelles, a lancé il y a quelques jours Qwant Causes, le. Toujours dans une démarche éthique et bienveillante, le moteur permet à ces associations de recevoir. Pour en discuter, pour évoquer également la forte présence du moteur de recherche français et européen au sein d'institutions et de grandes entreprises, et tirer un bilan de la première année du RGPD , nous avons rencontré, lors du salon: Qwant Causes, c'est un petit mode que l'on peut activer en un clic en cliquant en haut à droite de l'interface, sur un bouton qui nous dirige vers Qwant Causes.De là, vous avez quelques petites publicités en plus dans les résultats de recherche, mais tous les revenus générés par cette publicité là sont versés à 100% aux associations de votre choix. Nous en indexons plus de 1 500, et vous pouvez soutenir celle que vous voulez.

« Les dons ? Ça ne coûte rien à l'utilisateur »

Qwant Causes est facilement identifiable sur la page d'accueil (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

La page de Qwant Causes (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

En scrollant, on tombe rapidement sur l'association mise à l'honneur par Qwant (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Lorsque vous cliquez sur une publicité, cela génère des points, les « QOZ », qui ont une certaine valeur, reversée aux associations en fin de mois, dès le premier centime. Cela permet de faire profiter de vos recherches à vos associations, et ça ne coûte rien à l'utilisateur, il n'y a pas même pas besoin de créer de compte. Tout se fait dans le respect des valeurs de Qwant.Tout cela permet aux associations d'engranger des dons très facilement, sans avoir besoin de demander aux gens de sortir leur portefeuille, de signer un chèque, ou de s'engager à adhérer.II n'y a pas de plafond au versement et il n'y a même pas un minimum d'internautes nécessaire pour figurer dans la liste.Il faut que l'association soit d'intérêt général, d'intérêt public ou que ce soit une Fondation. Si je crée le fan-club de Guillaume Champeau, je ne serai pas sur(rires). Tous les mois, nous choisissons une association que nous souhaitons soutenir. Pour le lancement et jusqu'au 1juin, nous soutenons l'association Care France, qui fait beaucoup pour les femmes dans le domaine de l'éducation, de l'égalité hommes-femmes, contre les violences, etc.Nous avons travaillé très tôt avec la Fondation Acted, qui a des activités dans une vingtaine de pays, sur tous les continents, et qui mène des actions très ciblées à la fois sur le développement local, économique et environnemental, ou lors de catastrophes naturelles. Nous sommes engagés depuis longtemps auprès de certaines causes, souvent sans que les internautes le sachent.Nous allons voir comment les internautes reçoivent ce moteur. Mais nous sommes très optimistes sur les résultats potentiels. Nous espérons reverser à ces associations des milliers d'euros dès cette année.

« Beaucoup d'acteurs ne respectent toujours pas les règles rappelées par le RGPD »

Lire aussi :

Qwant : portrait du leader des moteurs de recherche français

Pour Qwant, c'est très encourageant. Nous voyons que beaucoup d'entreprises commencent à aller sur le terrain de la privacy, car aujourd'hui, la menace de sanctions financières à hauteur de 4% du chiffre d'affaires fait que vous êtes obligé de mieux respecter la protection des données personnelles. De son côté, la CNIL commence à agir sur le terrain des sanctions. Maintenant, il faut aller plus loin. Beaucoup d'acteurs ne respectent toujours pas les règles rappelées par le RGPD.Le RGPD n'est pas une fin en soi, puisqu'il n'interdit pas non plus de collecter et de manipuler des données : il est respecté à partir du moment où vous avez respecté un certain nombre de critères. Il va falloir voir si le régulateur va aller assez loin dans la protection des intérêts des internautes, pour qu'ils soient réellement conscients des données qu'ils donnent aux services qu'ils utilisent et de ce qui peut en être fait. Cela passe aussi par l'éducation.Effectivement. Nous avons eu un premier mouvement venant de la puissance publique, avec l'Assemblée Nationale, la Région Île-de-France, et plusieurs ministères qui ont basculé chez Qwant l'année dernière. Là, nous assistons à un second mouvement avec de grandes entreprises qui viennent nous approcher parce qu'elles ont pris conscience de l'importance de protéger leurs données ; et c'est vrai que là-dessus, le RGPD a beaucoup aidé, car adopter Qwant comme moteur de recherche, c'est une démarche de conformité au RGPD. Ces entreprises viennent nous voir et comprennent aussi les intérêts de la souveraineté numérique européenne, car en tant que grandes entreprises, elles ont compris qu'il n'était pas normal que 95% des gens en Europe utilisent un moteur de recherche américain et que ce soient les États-Unis qui aient la connaissance de ce qui est sur Internet. Elles sont dans cette démarche de construire l'indépendance technologique européenne.

« Chatouiller les pieds des géants américains et asiatiques. »

Le regard bienveillant du gouvernement et globalement des pouvoirs en France et en Europe (avec la Commission européenne) fait partie d'un impératif de développement de la souveraineté économique européenne, et c'est pour cela qu'ils nous soutiennent. C'est la première fois que nous avons la chance d'avoir, en Europe, un acteur qui va pouvoir aller un peu chatouiller les grands acteurs américains. Tout cela donne un certain crédit qui fait que les entreprises ne nous regardent plus de la même manière qu'il y a trois ou quatre ans.Qwant fait +20% tous les mois, notre croissance est spectaculaire, et il faut espérer que cela va donner l'envie à d'autres grosses entreprises de chatouiller les pieds des géants américains et asiatiques.Aujourd'hui, nous avons des millions d'utilisateurs, et très majoritairement, ils restent des particuliers. Le déploiement de Qwant sur des grands parcs d'entreprises reste très récent. Cela va nous permettre de continuer l'accélération, et de faire en sorte que les gens qui utilisent Qwant au travail puissent se dire qu'ils peuvent aussi l'utiliser à la maison, parce qu'ils auront vu la pertinence des résultats de Qwant au boulot, sans cette appréhension sur la qualité des résultats. Mais le grand public reste prioritaire.