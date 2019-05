Le RGPD a 1 an, l'heure de dresser un premier bilan

Un RGPD qui a « permis à l'Europe de s'adapter à l'ère numérique »

Un public de plus en plus sensible à la protection des données personnelles

En France, la CNIL avait déjà augmentation conséquente des plaintes déposées (+32,5 % par rapport à 2017). Le gendarme français de la donnée a également totalisé 48 mises en demeure et adressé neuf sanctions pécuniaires, dont la plus notable fut , la CNIL avait déjà annoncé avoir noté une(+32,5 % par rapport à 2017). Le gendarme français de la donnée a également totalisé 48 mises en demeure et adressé neuf sanctions pécuniaires, dont la plus notable fut celle adressée à Google en janvier 2019, d'un montant de 50 millions d'euros.

Un RGPD contagieux au niveau mondial

Après avoir négocié pendant quatre ans, les États membres ont enfin pu rendre applicable le très attendu, entré en vigueur le. Le texte se veut être un vrai protecteur des données à caractère personnel des utilisateurs, qui disposent depuis de la possibilité de reprendre le contrôle de leurs données, et garantit, dans le même temps, la libre circulation de ces données au sein de l'UE, entre États membres. Cette protection des données est d'une telle importance qu'elle est devenue undans la zone.À l'occasion de son premier anniversaire, Andrus Ansip, Vice-président de la Commission européenne en charge du Marché numérique unique, et Vera Jourová, Commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l'Égalité des genres, ont dressé unglobal du règlement. «», rapportent-ils dans une déclaration commune communiquée ce mercredi 22 mai par l'Union européenne.En un an d'existence, plus deliées au RGPD ont été recensées par le Comité européen de la protection des données (CEPD), créé au moment de l'entrée en vigueur du texte en 2018. «».S'agissant de l'objectif de donner aux citoyens le pouvoir d'agir et de, les deux membres de la Commission annoncent que ce dernier «».De manière générale, la Commission européenne note une sensibilisation croissante du public à l'égard du RGPD. Près desavent en effet qu'il existe, dans leur propre pays, une autorité chargée de traiter de la protection des données. «», soulignent Andrus Ansip et Vera Jourová.Avec les élections européennes de ce 26 mai, mais aussi l'émergence de l'intelligence artificielle et l'arrivée prochaine de la 5G, les enjeux ne manquent pas et donnent une utilité encore plus importante au RGPD. La Commission européenne se félicite par ailleurs d'avoir impulsé un mouvement mondial pour la protection des données.», rappellent les deux commissaires.La priorité pour les prochains mois, pour l'UE, est désormais deentre les États membres, en prenant soin de ne pas trop accabler les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas toutes encore sensibilisées aux enjeux du RGPD.