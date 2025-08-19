Bit_Man

Oui ça c’est fait …

Et il font quoi pour les hédonistes des salles de sport qui promeuvent les SARMs et autres saletés d’anabolisants sur leur pages, vlog et videos ( Toutes plateformes confondues FB Insta Tiktok YT X).

On parle de jeunes de souvent moins de 30 ans qui parlent de ça comme du dernier régime ou de leurs effets avec les fraises tagada.

Qui va payer les TRT en cas de foirage, ou les dépressions ou accès paranoïaques, insuffisance rénale, cardiopathies, cancers etc … Il y a une banalisation gravissime de ces produits suivant la mode US … Après tout pourquoi pas, si on est les champions des anxiolitiques, pourquoi pas ajouter les anabolisants ?